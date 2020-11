ZIMIHC: ‘We vrezen dat heel veel Utrechtse koren door deze coronacrisis omvallen’

ZIMIHC theater maakt zich grote zorgen over de ongeveer 300 Utrechtse zangkoren. Hoewel de coronamaatregelen voor amateurkunstbeoefening weer zijn versoepeld, is samen zingen nog steeds verboden. “Daarmee worden de zangers in de amateurkunst het hardst geraakt.”

Doorgaans repeteren en treden veel koren op bij ZIMIHC. Utrecht is volgens hen bij uitstek een stad van koormuziek. Daardoor zijn de gevolgen van het landelijk verbod hier zo groot, stelt het theater.

Veel van de ongeveer 300 Utrechtse zangkoren zijn volgens ZIMIHC sinds maart niet meer bij elkaar geweest. Wel worden er digitale bijeenkomsten georganiseerd, maar omdat je elkaar tijdens zulke ontmoetingen niet tegelijk kunt horen is repeteren of deze manier geen optie.

“We vrezen dat er heel veel koren door deze coronacrisis omvallen. Het sociale verband valt weg en dat is voor zangers een hard gelag. Ook merken we dat dirigenten noodgedwongen andere werkzaamheden moeten oppakken wat eveneens heel verdrietig is. Het maakt de koren bovendien extra kwetsbaar, een goede dirigent is van levensbelang”, aldus Appie Alferink, directeur van ZIMIHC.