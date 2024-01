Zo zag Utrecht er honderden jaren geleden uit; tweede deel van expositie De getekende stad opent op 16 januari

De Oudegracht met de Gaardbrug. Pieter Jan van Liender, circa 1760. Deze tekening is net als enkele soortgelijke tekeningen van Utrechtse stadsgezichten door Pieter Jan van Liender in spiegelbeeld gemaakt, kennelijk met de bedoeling het een graveur of etser gemakkelijk te maken. De tekening is hier zo gereproduceerd dat het juiste beeld is te zien. Pieter Jan van Liender woonde vanaf 1738 bij de Gaardbrug.