Zwerfbioscoop van Opgedoekt vanaf januari langer op een locatie in proeflokaal vandeStreek

Opgedoekt legt van januari tot en met maart volgend jaar hun eerste ‘film-motel’ aan in brouwerij vandeStreek. De ‘zwerfbioscoop’ trok de afgelopen vijf jaar door Utrecht en vertoonde films op bijzondere locaties, maar met de nieuwe naam Motel Opgedoekt verblijft het bioscoop-concept vanaf volgend jaar langer op een plek.

Er worden in de eerste paar maanden van 2020 vier films vertoond in het pas geopende proeflokaal van brouwerij vandeStreek. Elke film wordt gekoppeld aan een lokaal biertje. Volgens de organisatie gaat het over ‘vier frisse films over excentriekelingen on a mission’. De data van de voorstellingen zijn 4 en 25 januari, 29 februari en 28 maart.

In de afgelopen jaren bouwde Opgedoekt op aparte Utrechtse locaties een tijdelijke bioscoop. De organisatie vertoonde films die het niet tot het ‘grote doek van reguliere filmhuizen hebben gehaald’. Tijdens de eerste tien edities bleven de locaties en filmtitels onbekend; pas op de dag van de vertoning wisten mensen waar ze heen moesten en wat ze gingen kijken.

Met Motel Opgedoekt lanceert de zwerfbioscoop volgend jaar een nieuw concept dat langer op een locatie verblijft. Bekijk het programma hier.