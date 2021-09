250 Utrechters kunnen zich omscholen naar ‘kansberoep’ op kosten van gemeente

250 Utrechters kunnen zich vanaf 6 september aanmelden om zich te laten omscholen naar een beroep waar nu en in de toekomst veel werk in is. De gemeente Utrecht noemt onder meer leerkracht, loodgieter of verzorgende als voorbeelden. Maximaal 7000 euro van de opleidingskosten wordt betaald door de gemeente.

Met het initiatief wil de gemeente ervoor zorgen dat meer Utrechters gaan werken in ‘kansrijke sectoren’, zoals het onderwijs, de ICT, gezondheid, bouw, techniek en energietransitie. Het idee is om zo werkloosheid te voorkomen en krapte in deze sectoren tegen te gaan.

De gemeente neemt dus maximaal 7000 euro van de kosten voor haar rekening: voor oriëntatie, scholing en werkbegeleiding. Vanaf maandag 6 september kunnen mensen zich via het Leerwerkloket van de regio Utrecht aanmelden. Niet iedereen kom in aanmerking voor de regeling: alleen als je minder dan 40.000 euro per jaar verdient.

Leren en werken tegelijk

“Door nu te investeren in het werk van de toekomst, maakt Utrecht zich klaar voor de uitdagingen van morgen”, zegt wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen). “Zo werken we eraan dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de toekomst in balans is.”

Er zijn meer initiatieven als deze omscholingsregeling. Zo investeert de gemeente ook in initiatieven van werkgevers en organisaties die meer mensen willen laten instromen in die kansrijke sectoren. Een daarvan is de Beroepentuin in Overvecht. Een plek waar mensen die moeilijk werk kunnen vinden, kunnen leren en werken tegelijk. Werkzoekenden worden binnen twee maanden klaargestoomd om aan de slag te kunnen in de bouw en techniek.

“Werkgevers staan te springen om goed geschoold personeel, hun rol als begeleider en werkgever is daarbij onmisbaar”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken). “Daarom vinden we het belangrijk om initiatieven te stimuleren die in nauwe samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven zijn ontwikkeld zodat ze goed aansluiten op de werkpraktijk.”