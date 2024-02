Gemeente en Hogeschool Utrecht starten project om statushouders sneller aan vaste baan te helpen

De gemeente en de Hogeschool Utrecht slaan de handen ineen om drie leerwerktrajecten voor statushouders op te starten. De gemeente hoopt dat statushouders in de stad door deze trajecten tijdens hun inburgering naar een vaste baan kunnen toewerken en dat het helpt bij het aanpakken van tekorten op de arbeidsmarkt.

“Veel sectoren kampen momenteel met tekorten, terwijl er ontzettend veel talent en ervaring aanwezig is onder statushouders”, zegt wethouder Rachel Streefland. Het doel van het project, U-Match, is om drie nieuwe leerwerktrajecten op te zetten voor statushouders. In de toekomst moet dat uitgroeien tot een breed aanbod van leerwerktrajecten.

De inburgeraars volgen eerst een voortraject, waarin ze kennismaken met de verschillende sectoren en waar gekeken wordt of er nog kennis moet worden bijgeschaafd. Ze krijgen ook ondersteuning op het gebied van taal. De inburgeringscoaches en werkgevers volgen op hun beurt trainingen, bijvoorbeeld in interculturele communicatie.

‘Blij met betrokken medewerkers’

“Duale trajecten waarbij nieuwkomers tegelijkertijd de Nederlandse taal leren, ervaring opdoen én een netwerk opbouwen, zijn van meerwaarde voor alle betrokken partijen”, zegt Streefland. De trajecten zijn namelijk gericht op sectoren die nu in de regio Utrecht kampen met tekorten op de arbeidsmarkt.

De leerwerktrajecten zouden ertoe leiden dat inburgeraars korter in de bijstand zitten en sneller meedoen in de maatschappij. Tijdens het traject bouwen ze een netwerk op en worden ze voorbereid op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het eerste bedrijf dat zich aansluit bij het nieuwe traject is vervoersbedrijf Transdev Nederland. “Het is natuurlijk geen geheim dat ook onze sector te maken heeft met personeelstekort”, zegt directeur Minke Jansma. “Zelf hebben we al op kleine schaal statushouders opgeleid tot chauffeur. Deze collega’s zijn blij dat ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij en wij zijn blij met deze betrokken medewerkers. Samen met U-Match gaan we een stap verder en kunnen we ten behoeve van de statushouders en Transdev versnellen en verbeteren.”