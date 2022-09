Gemeente Utrecht presenteert nieuwe begroting; wat te doen met 1,7 miljard euro?

De gemeente Utrecht heeft de begroting voor 2023 gepresenteerd waar ruim 1,7 miljard euro mee is gemoeid. De financiële plannen zijn een vertaling van het coalitieakkoord dat na de verkiezingen in maart van dit jaar gesloten is. Wat gaat de gemeente doen met al dat geld, en waar komt het geld allemaal vandaan?

Laten we maar gelijk benoemen waar een deel van het geld vandaan komt om de gekozen investeringen te doen; de OZB gaat omhoog met 21,5 procent en er moet meer betaald gaan worden voor parkeren in de stad.

Deze verhogingen zijn volgens het gemeentebestuur nodig om ‘te kunnen blijven werken aan een leefbare stad voor iedereen’. De gemeente is vooral van plan om meer te doen voor inwoners die te maken hebben met armoede en schulden om zo de kansenongelijkheid te verminderen.

Woningnood

Ook moet de woningnood aangepakt worden. Naast het bouwen van de reeds geplande woningen – in 2023 in totaal 3.000 stuks – gaat er 3 miljoen euro naar een fonds om snel extra betaalbare woningen te realiseren. Ook zegt het gemeentebestuur dat de verkoop van sociale huurwoningen moet stoppen en wordt er gekeken of er versneld 1.000 tijdelijke sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden.

Er wordt ook geïnvesteerd in parken, sportplekken, fietsroutes, fietsenstallingen, schoolgebouwen en meer groen in de stad. Daarbovenop komt er extra geld vrij om de klimaatcrisis tegen te gaan en kunst en cultuur te stimuleren.

Reactie

Wethouder Financiën Susanne Schilderman: “We moeten er hard aan blijven werken dat Utrecht een leefbare stad blijft voor iedereen. De speerpunten uit ons coalitieakkoord zijn in de afgelopen tijd alleen maar urgenter geworden. Daarom investeren we fors in een gezonde groei voor iedereen, kansengelijkheid, betaalbare woonruimte en het tegengaan van de klimaatcrisis. En hebben we oog voor inwoners, ondernemers en organisaties die het financieel zwaar hebben.”

Bovenstaande is een zeer korte weergave van de plannen, de begroting moet ook nog besproken worden in de gemeenteraad. Wil je zelf in de cijfers duiken? Dat kan hier.