Gemeentelijke belastingen en heffingen in Utrecht omhoog in 2024; vooral parkeerheffingen stijgen hard

Net als afgelopen jaren, verwacht gemeente Utrecht in 2024 meer inkomsten door belastingen en heffingen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de parkeerheffingen stijgen hard.

Gemeentelijke belastingen en heffingen zijn inkomsten die inwoners, ondernemers en bezoekers aan de gemeente betalen. Voorbeelden van deze belastingen zijn onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing en toeristenbelasting. De gemeente gebruikt dit geld om de begroting rond te krijgen.

In 2023 waren de totale gemeentelijke Utrechtse belastingen bijna 354 miljoen euro en in 2024 is dit bedrag begroot op bijna 393 miljoen euro. De gemeente verwacht dat de inkomsten op alle punten wel gaan stijgen, op een paar kleine onderwerpen zoals begraafplaatsrechten na.

De grootste stijging verwacht de gemeente op de parkeerheffingen. Werd er in 2023 nog 59,3 miljoen euro geïnd, de gemeente verwacht dat dit in 2024 zo’n 73,5 miljoen euro gaat zijn. Eerder schreef DUIC al over de verhoging van parkeerkosten. Ook de inkomsten door ozb stijgen, van 160 miljoen euro naar 171 miljoen euro.

Landelijke verschillen

Niet alleen in de gemeente Utrecht stijgen de belastingen en heffingen. In totaal begroten de Nederlandse gemeenten in 2024 13,3 miljard euro aan heffingsopbrengsten. Dat is ruim 8 procent meer dan in 2023.

Zelf de cijfers bekijken bij het CBS? Dat kan hier.