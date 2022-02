Het gaat goed met de Utrechtse economie, maar ‘invloed van gemeente onduidelijk’

Het is niet duidelijk wat het economisch beleid van de gemeente Utrecht bijdraagt aan de economie. Dat concludeert de Rekenkamer na het doen van uitgebreid onderzoek. Er zijn verschillende oorzaken, onder meer dat het niet altijd duidelijk is wat de effecten zijn van activiteiten of maatregelen die de gemeente neemt. Natuurlijk speelt ook de coronacrisis weer een rol, aldus de Rekenkamer.

Laten we positief beginnen; het gaat goed met de economie in Utrecht. Er zijn maar weinig mensen werkloos. Veel bedrijven willen zich in Utrecht vestigen. Tot 2020 groeide de economie en ook in het eerste coronajaar 2020 presteerde Utrecht nog altijd beter dan veel andere gemeenten. In die zin valt er weinig te klagen.

Er zijn echter ook uitdagingen voor Utrecht, er komen meer mensen naar de stad en niet voor iedereen is er al een passende baan. Onder meer daarom bedacht de gemeente het programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen. Met dit programma zijn maatregelen, activiteiten, mensen en natuurlijk geld gemoeid. Maar na onderzoek concludeert de Rekenkamer dat het lastig te bepalen is of dit programma wel of niet goed werkt.

Waarom?

Die onduidelijkheid heeft volgens de Rekenkamer structurele oorzaken, zoals het ontbreken van goed inzicht in de effecten van de activiteiten en maatregelen die genomen zijn. Zo is het niet altijd duidelijk hoeveel geld en tijd de activiteiten kosten, het is ook niet altijd duidelijk wat er bereikt moet worden met specifiek beleid en ook voor ondernemers is het soms lastig om inzicht te krijgen te krijgen wat de gemeente eigenlijk wil.

De Rekenkamer moet wel zeggen dat de coronacrisis ook een grote rol heeft gespeeld. De afgelopen twee jaar moesten er, door de crisissituatie, nieuwe maatregelen en acties uitgevoerd worden om de economie, bewoners en ondernemers te helpen. Een ander lastig punt voor de Rekenkamer was dat de opbouw van de begroting van de gemeente recent is veranderd en dat de gemeentelijke organisatie ook anders werd ingericht. Dit maakte het onderzoek voor de Rekenkamer ook lastiger. Omdat de Rekenkamer niet met zekerheid kon zeggen wat precies het effect van het gemeentebeleid was, is het onderzoek volgens hen maar deels geslaagd.

De Rekenkamer heeft uiteindelijk zes aanbevelingen gedaan, die zijn hieronder in te zien. Liever het hele rapport bekijken? Dat kan hier.

