Horecazaak aan de Steenweg in Utrecht die wafels verkocht in de vorm van geslachtsdelen failliet

Horecazaak Zizi Love aan de Steenweg in hartje Utrecht is failliet. De onderneming ging iets meer dan een jaar geleden open en verkocht wafels in de vorm van geslachtsdelen.

Horecazaak Zizi Love aan de Steenweg in hartje Utrecht is failliet. De onderneming ging iets meer dan een jaar geleden open en verkocht wafels in de vorm van geslachtsdelen. Het faillissement is afgelopen dinsdag door de rechtbank uitgesproken. De zaak heeft de deuren gesloten. De wafels, die bedekt werden met verschillende toppings, hadden namen als Gold digger, Sugar mommy, Creampie en Sexy caramel. Aan de Steenweg 50, waar de zaak gevestigd zit, hebben de afgelopen jaren meerdere ondernemingen gezeten. In 2016 zat hier nog Essies Chicken & Fries, vervolgens horlogemerk Bering, toen bubble tea bar Piichi en vorig jaar opende Zizi Love. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!