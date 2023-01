Huizenprijzen dalen van de vier grote steden het hardst in Utrecht

De huizenprijzen in Utrecht zijn aan het dalen. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in de grote steden – ten opzichte van een kwartaal eerder – in het vierde kwartaal van 2022 het hardst zijn gedaald in Utrecht.

De daling van de huizenprijzen in Utrecht was in het vierde kwartaal van 2022 6,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Dat is de grootste daling van de vier grote steden. In Rotterdam was de daling met 1,7 procent minder dan het gemiddelde van Nederland. In Den Haag was de daling 4,2 procent en in Amsterdam 5,7 procent.

Naast de huizenprijzen daalde in Utrecht ook het aantal woningtransacties, met 3,6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook in Rotterdam daalde het aantal woningtransacties (- 1,9 procent). In Amsterdam en Den Haag nam het aantal woningtransacties juist toe, met respectievelijk 1,9 en 6,5 procent.

De daling van de huizenprijzen is niet alleen een fenomeen uit de grote steden. De prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland daalden in het vierde kwartaal van vorig jaar met 2,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat is de eerste prijsdaling in negen jaar. Dat de prijzen daalden in alle provincies, is sinds het tweede kwartaal van 2013 niet meer gebeurd.