Jaarbeurs in Utrecht lijdt in coronajaar 2021 5,6 miljoen euro verlies

De Jaarbeurs in Utrecht heeft coronajaar 2021 afgesloten met een verlies van 5,6 miljoen euro. In het eerste coronajaar, 2020, was het verlies nog 12,4 miljoen euro, terwijl de nettowinst in 2019 12 miljoen euro was.

De financiële positie van de Jaarbeurs is volgens de organisatie ‘nog steeds solide’ omdat ze in 2019 een goed jaar draaiden, kostenbesparingen doorvoerden en gebruik konden maken van coronaregelingen zoals de NOW.

Franka Morssink, CEO van de Jaarbeurs, ziet dat de behoefte van mensen om elkaar ‘live’ te zien groot is sinds de meeste coronamaatregelen in maart werden opgeheven. “We zijn nog niet op het niveau van voor de coronapandemie, maar zien dat het herstel van de nationale markt zich goed doorzet, een markt waar Jaarbeurs van oudsher sterk in is. Ook in onze internationale activiteiten in China en Zuidoost-Azië zagen we de afgelopen periode een grote impact als gevolg van lokale lockdowns, maar ook daar herstelt de markt zich snel zodra coronamaatregelen worden opgeheven”, aldus Morssink.

Investering

De Jaarbeurs investeerde in 2021 ook, in onder meer de oprichting van de Dutch Health Club, een online platform voor professionals in de gezondheidszorg. Ook werd de Jaarbeurs Studio geopend, waardoor online en hybride evenementen kunnen worden georganiseerd. Ook is ‘op gescheiden niveau’ verder gekeken naar de plannen voor De Nieuwe Jaarbeurs.

Volgens de Jaarbeurs heeft de coronapandemie ook dit jaar nog impact op de activiteiten van de organisatie, net als geopolitieke ontwikkelingen en de stijgende energieprijzen. “Desalniettemin behoudt Jaarbeurs vertrouwen in de toekomst.”