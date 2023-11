Meubelzaken Combo Design in Utrecht dicht, faillissement uitgesproken

De twee vestigingen van de Utrechtse meubelzaak Combo Design zijn dicht. Er is faillissement uitgesproken. Combo was jarenlang een bekende naam in Utrecht.

De Utrechtse meubelzaak had twee locaties in de stad, op de St. Jacobsstraat en aan de Oudegracht. Beide vestigingen hebben de deuren gesloten. In de winkels werden meubelstukken, vloerkleden en woonaccessoires verkocht van nationale en internationale desginmerken.

Op de website van het bedrijf is te lezen: “Het spijt ons echter mede te delen dat Combo Design permanent gesloten is. Wij begrijpen dat dit nieuws teleurstellend kan zijn en willen onze oprechte excuses aanbieden voor het ongemak dat dit kan veroorzaken. We waarderen jouw begrip in deze moeilijke tijd.”