Na aantal jaren verlies boekte Jaarbeurs in Utrecht vorig jaar 9,9 miljoen euro winst Bron: Michiel Ton / Jaarbeurs

De Jaarbeurs in Utrecht heeft vorig jaar 9,9 miljoen euro winst gemaakt. Een opsteker voor de locatie, want de drie jaar ervoor werd er verlies gemaakt. Het verlies was in 2022 nog 7,4 miljoen euro.