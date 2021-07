Prijzen van Utrechtse koopwoningen opnieuw gestegen; gemiddeld 14 procent duurder dan jaar eerder

De prijzen van Utrechtse koopwoningen zijn afgelopen kwartaal opnieuw flink gestegen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bestaande koopwoningen in de stad waren in het tweede kwartaal gemiddeld 14 procent duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van dit jaar was er al een stijging van 10,1 procent.

Utrecht zit daarmee iets boven het landelijk gemiddelde van 13 procent. In vergelijking met de drie andere grote steden van Nederland steeg de prijs in Utrecht het hardst. In Den Haag en Rotterdam lagen de prijzen van koopwoningen respectievelijk 13,2 procent en 12,9 procent hoger. De prijsstijging in Amsterdam was het kleinst, met 7,5 procent.

In het aantal huizen dat van eigenaar wisselt, is wel een verandering te zien. In het tweede kwartaal daalde het aantal transacties landelijk met 3,9 procent ten opzichte van het eerste kwartaal en 20,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar.

Aantal verkochte huizen

Na een recordaantal verkopen in het eerste kwartaal van dit jaar, daalde in het tweede kwartaal het aantal transacties ook in Utrecht sterk richting het oude niveau. Vergeleken met een jaar eerder is er echter nog steeds een stijging van het aantal transacties van 1,6 procent.

Ook in twee van de vier andere grote steden werden in het tweede kwartaal van 2021 meer woningtransacties geregistreerd dan een jaar eerder. Alleen in Rotterdam lag het percentage woningen dat van eigenaar wisselde lager dan een jaar eerder: 8,9 procent.