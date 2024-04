Utrecht heeft nu eigen meetlat voor ‘nieuwe economie’; uitgangspunt om trends te ontdekken

De gemeente Utrecht heeft een meetlat gemaakt om de economie te peilen. Dan gaat het niet zozeer om de euro’s, maar vooral over duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Wat blijkt vooral? Het grootste gedeelte van het bedrijfsleven is er nog niet actief mee bezig, maar het onderzoek is vooral startpunt voor de volgende metingen.

Ruim 78 procent van de ondernemingen heeft geen maatregelen genomen om biodiversiteit te verbeteren. Ruim 88 procent communiceert niet over de toeleveringsketen. 65 procent is niet bezig met het meten van de impact die het bedrijf heeft op het klimaat. En de man-vrouwverhoudingen bij bestuurders is nog niet evenwichtig.

Het zijn een paar cijfers uit de Utrechtse Nieuwe Economie Index waarmee in kaart is gebracht hoe Utrechtse bedrijven zich inspannen op onderwerpen als biodiversiteit, circulaire economie en inclusief ondernemen. De Utrechtse NEx is een lokale doorvertaling van de Nieuwe Economie Index (NEx) van MVO Nederland. Het is voor het eerst dat een gemeente een lokale variant maakt.

Onderzoek

De data voor het onderzoek is opgehaald via deskresearch, webscraping, data-analyse en een enquête die is ingevuld door 488 ondernemers. Om nog maar wat cijfers te noemen; 10 procent van de ondernemers hanteert prijzen waarbij ook rekening wordt gehouden met de impact op mens en klimaat. Bijna 8 procent van de ondernemers heeft weleens contact gehad met omwonenden over het bedrijf.

21,9 procent van de werknemers heeft te maken gehad met burn-out klachten in 2022, dat ligt onder het gemiddelde van de G4 met 27,9 procent. 31 procent van de mensen was actief op zoek naar ander werk.

Trend

Het aantal gebouwen zonder woonbestemming dat een energielabel A tot en met C heeft is tussen 2008 en 2022 bijna verdubbeld. Wat de trend is op alle onderwerpen zal volgend jaar blijken bij de tweede rapportage. Dan kan ook beter bekeken worden welke kant ondernemingen in Utrecht naartoe bewegen.

Wethouder Susanne Schilderman (Economische Zaken): “Ik ben heel trots dat Utrecht als eerste gemeente in Nederland deze meting heeft laten uitvoeren. We gaan jaarlijks de Utrechtse NEx publiceren en dat gaat ons scherp houden. Net als veel ondernemers willen we als stad toe naar een economie die rekening houdt met de grenzen van onze planeet. Dankzij de Utrechtse NEx weten we waar we nu staan, waar de kansen liggen en waar we nog extra stappen moeten zetten.”