Utrechtse begroting voor 2022: ‘Financiële situatie blijft zorgelijk, ondanks aantal meevallers’

De financiële situatie van Utrecht blijft zorgelijk, ondanks een aantal meevallers. Dat concludeert de gemeente in de Programmabegroting 2022. Het pakket maatregelen dat Utrecht door de coronacrisis moet helpen, lijkt volgens de gemeente vruchten af te werpen, maar de zorgen zijn voor veel inwoners nog niet voorbij.

Dankzij het pakket aan maatregelen heeft een groot aantal waardevolle organisaties volgens de gemeente het hoofd boven water kunnen houden. Ook is extra zorg verleend en krijgen Utrechters die zich willen omscholen naar een kansrijk beroep daar budget voor en begeleiding bij.

De gemeente heeft naar eigen zeggen versneld geïnvesteerd in projecten op het gebied van wonen, mobiliteit en groen, waardoor binnenkort al de eerste schop in de grond kan. Voor de maatregelen is 116 miljoen euro uitgetrokken.

Investeren

Ook in de begroting van 2022 kiest de gemeente er, ondanks de krappe en onduidelijk financiële situatie, voor om te investeren om de stad sneller en sterker uit de crisis te helpen. Er is 58 miljoen euro beschikbaar voor betaalbare woningen op korte termijn, meer groen, goede maatschappelijke voorzieningen en voldoende speelplekken.

De begroting van de gemeente staat structureel onder druk, maar omdat er nog geen nieuw kabinet is, is ook nog onduidelijk op hoeveel geld de gemeente jaarlijks kan rekenen. Daardoor is niet duidelijk hoeveel geld er beschikbaar is voor taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zoals jeugd en WMO.

Extra geld

Wel is inmiddels bekend geworden dat gemeenten eenmalig extra geld krijgen voor de jeugdzorg en eenmalige extra inkomsten uit het gemeentefonds. De gemeente zegt daarmee haar financiële buffer weer voor een deel te kunnen aanvullen, waardoor het financiële risico minder is.

“Het Rijk is voor een deel over de brug gekomen met extra geld, maar de financiële situatie blijft onzeker”, zegt wethouder Anke Klein. “Compensatie van het Rijk blijft hard nodig om de taken uit te kunnen voeren die nodig zijn voor onze inwoners. Ondanks de financiële onzekerheden kiezen we ervoor om in de stad te blijven investeren en maatregelen te nemen om Utrechters steun te bieden waar nodig.”.

Jeugd

Utrecht rekent voor jeugdzorg op 26 miljoen extra van het Rijk. Zowel in 2022 als in 2023 wordt 11,5 miljoen daarvan besteed om de problemen die er zijn op te lossen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het terugdringen van wachtlijsten.

Ook wordt geld uitgetrokken voor meer gezinswerkers bij huisartsenpraktijken en het vergroten van hulp op school en opvang. Daar is volgens de gemeente vraag naar in Utrecht. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel geld de gemeente definitief krijgt, wordt nog een marge aangehouden.

Tegemoetkoming ondernemers

Kwetsbare ondernemers kunnen vanaf 1 april 2022 een tegemoetkoming voor de verhoging van de onroerende zaak-belasting (OZB) aanvragen. De gemeente stelt daarvoor een totaalbedrag van 750.000 euro beschikbaar.

De tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemers met maximaal 30 werknemers uit sectoren die het hardst getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het gaat dan om horeca, toerisme, evenementen en retail.

De begroting wordt op 26, 27 en 28 oktober besproken door de gemeenteraad. Op 11 november is het slotdebat over de programmabegroting 2022.