Extra steun voor Utrechters die financieel zijn geraakt door de coronacrisis

Utrechters die door de coronacrisis minder inkomsten hebben, kunnen naar verwachting vanaf 15 maart de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen. De regeling is bedoeld voor mensen die hoge vaste woonlasten hebben en verminderde inkomsten.

De TONK is bedoeld voor kosten zoals huur, hypotheekrente, servicekosten of bijdrage voor de VvE en is speciaal in het leven geroepen voor mensen die geen recht hebben op andere coronasteunmaatregelen, waardoor ze buiten de boot vallen. Afhankelijk van de situatie bedraagt de hoogte van de TONK eenmalig 750 of 1500 euro.

“Blij dat er nu een regeling is voor alle Utrechters die vanwege de coronamaatregelen minder inkomsten hebben en zorgen over of ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen”, zegt wethouder Linda Voortman. “We verwachten dat er een flinke groep is die al bijna een jaar fors minder verdient. Deze regeling is er voor hen. We gaan bij de uitvoering echt vaart maken door aanvragen snel en ruimhartig te beoordelen.”

Vaste bedragen

De gemeente Utrecht wil de regeling snel in kunnen voeren. Ze kiest daarom voor twee vaste bedragen, namelijk 750 en 1500 euro. Verder gaat de gemeente uit van verklaringen van inwoners, waardoor de uitvoeringskosten beperkt blijven en het bedrag bij de mensen komt die het nodig hebben. Ook kiest Utrecht ervoor geen vermogenstoets en kostendelersnorm toe te passen. Achteraf wordt steekproefsgewijs gecontroleerd op rechtmatigheid.

Aanvragen van de TONK kan naar verwachting vanaf 15 maart tot augustus via www.utrecht.nl/tonk. De TONK is aan te vragen voor de periode van januari 2021 (terugwerkende kracht) tot 1 juni 2021. Het maakt voor de regeling niet uit of iemand werkzoekend, in loondienst of ondernemer is, in tegenstelling tot de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Anders

Achteraf zal er steekproefsgewijs controle op rechtmatigheid worden uitgevoerd. De regeling kan er in andere gemeenten anders uitzien. Dit heeft te maken met het feit dat er vanuit het Rijk minder kaders zijn meegegeven en iedere gemeente er zelf invulling aan geeft.