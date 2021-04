Weer miljoenen euro’s om Utrecht uit de coronacrisis te leiden

Er komt ruim 11,5 miljoen euro beschikbaar om Utrechters aan geschikt werk te helpen tijdens de coronapandemie en zo beter uit de crisis te komen. Door in te zetten op de thema’s Werken, Opleiden en Begeleiden moeten de economie en werkgelegenheid een impuls krijgen.

“Met dit maatregelenpakket zetten we fors in om Utrecht sterker en beter uit de crisis te laten komen”, licht wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken) toe. “Utrecht is voor de Nederlandse economie altijd een stabiele factor geweest; dat willen we ook blijven en daarom helpen we juist nu onze inwoners die het nodig hebben en investeren zo stevig in onze economie.”

Utrecht helpt mensen de overstap te maken naar een toekomstbestendige baan in de bouw, ICT, zorg of het onderwijs. Kwetsbare jongeren krijgen ondersteuning, bijvoorbeeld bij het vinden van stages en leerwerkplekken. Ook investeert Utrecht in vitale winkelgebieden en in Utrechtse start-up en scale-up bedrijven.

Hoe staan we ervoor?

Volgens cijfers van het CBS kromp de economie in de Utrechtse regio in 2020 met 3 procent. De werkloosheid en het aantal mensen in de bijstand steeg en het aantal werkenden daalde licht, maar minder dan in eerste instantie verwacht. Met name werknemers met een tijdelijk contract, jongeren en zelfstandig ondernemers worden hard geraakt.

Mede door steunmaatregelen van de Rijksoverheid, bleef het aantal faillissementen relatief beperkt. De verwachting is nog steeds dat er een golf van faillissementen volgt, die gepaard gaat met baanverlies en stijgende werkloosheid.