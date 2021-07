Werkgelegenheid in Utrecht ondanks coronacrisis met bijna 3 procent toegenomen

Ondanks de coronacrisis is de werkgelegenheid in Utrecht vorig jaar gegroeid ten opzichte van 2019. De gemeente Utrecht kende een werkgelegenheidsgroei van 2,7 procent tussen 2019 en 2020, blijkt uit het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek van de provincie Utrecht.

In de gemeente Utrecht waren er in 2020 281.075 banen, terwijl dat er in 2019 nog 273.626 waren. Een toename van 7.449 (2,7 procent) in een jaar. Utrecht is van alle gemeenten in de provincie de stad met de meeste banen. 36 procent van de arbeidsplaatsen in de provincie is gesitueerd in Utrecht. Van de 12.600 arbeidsplaatsen die er in de provincie bijkwamen, komen er 7.400 voor rekening van Utrecht.

In de meeste andere gemeenten in de provincie Utrecht steeg de werkgelegenheid, net als in de stad. Een aantal gemeenten kreeg te maken met een afname van de werkgelegenheid. Het gaat dan om Bunnik, Rhenen, Stichtse Vecht en Zeist. De grootste daling is te zien in Stichtse Vecht, waar ten opzichte van 2019 3,4 procent minder banen zijn.

Verschillen tussen sectoren

De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de provincie verschilt per sector. Ten opzichte van 2019 is de absolute groei het grootste in de sectoren Gezondheids- en welzijnszorg (+ 3.900), Advisering & onderzoek (+ 2.600) en Onderwijs (2.400). De relatieve groei was het grootst in de sector Verhuur en handel in onroerend goed (+ 4,5 procent).

In andere sectoren was juist een daling zichtbaar. De sectoren Nijverheid (- 469 arbeidsplaatsen), horeca (- 665) en Informatie en communicatie (- 952) kregen te maken met een daling van het aantal arbeidsplaatsen.

Het gehele werkgelegenheidsonderzoek is te zien via de website van de provincie Utrecht.