Wethouder Verschuure: ‘10.000 banen in Utrecht onder druk’

Wethouder Klaas Verschuure heeft zijn zorgen geuit over de economische situatie in Utrecht. Dinsdagavond zei hij tijdens de raadsvergadering over de gevolgen van de coronacrisis dat in de stad 10.000 banen onder druk staan.

Verschuure gaat uit van een economische krimp van 8 procent en een langzaam herstel. “Dat is behoorlijk heftig en het ziet ernaar uit dat we na de gezondheidscrisis ook een stevige economische crisis tegemoet gaan.” Het aantal WW-uitkeringen stijgt volgens Verschuure nu al snel.

Niet alleen de horeca- en cultuursector zijn geraakt. Volgens Verschuure is er een breed effect: “60 procent van de niet-dienstverlenende bedrijven verwacht binnenkort mensen te moeten ontslaan of heeft dat al gedaan”, zegt hij.

Verder zei Verschuure: “50 procent van de bedrijven vreest voor het voortbestaan. In de maakindustrie lopen de opdrachten terug, kennisinstellingen verliezen veel opdrachten, het mbo krijgt te weinig stageplekken en zzp’ers maken massaal gebruik van de WWZ.”

10.000 banen

In Utrecht staan op dit moment 10.000 banen onder druk. Volgens Verschuure is het daarom ‘alle hens aan dek’. “Dat doen we ook als lokale overheid, maar we kunnen dit onmogelijk alleen opvangen. Gelukkig heeft het Rijk een heleboel maatregelen genomen waar wij gebruik van maken”, aldus de wethouder. “We proberen dat lokaal te ondersteunen, maar ook onze middelen zijn beperkt.”