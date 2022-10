Woningen in Utrecht vrijwel niet meer boven de vraagprijs verkocht; woningaanbod neemt toe

Het aantal woningen in Utrecht die te koop staan is vorig kwartaal toegenomen, terwijl het aantal woningverkopen juist is gedaald. Huizen worden daarnaast bijna niet meer boven de vraagprijs verkocht. Dat blijkt uit de nieuwe woningmarktrapportage van Brecheisen Makelaars.



De huizenprijzen zijn sinds het midden van de jaren 80 blijven stijgen. In 2008 werd dat onderbroken door de financiële crisis, maar daar is al een tijd niks meer van te merken. Een huis dat in 1985 nog 66.000 euro kostte, kost nu 428.000 euro. De hypotheekrente die lange tijd daalde is daar een belangrijke oorzaak van, aldus Brecheisen. Toch zijn er nu een aantal ontwikkelingen merkbaar die erop wijzen dat de woningmarkt een andere kant op gaat.

Wat zij die ontwikkelingen?

De huizenprijzen in Nederland zijn volgens makelaarsvereniging NVM afgelopen kwartaal gedaald met 5,8 procent. Volgens Brecheisen volgt Utrecht de markt altijd iets later, maar ook hier zijn al ontwikkelingen te zien. Het woningaanbod in Utrecht nam toe, terwijl het aantal transacties daalde met 15 procent.

Het aantal serieuze zoekers nam de afgelopen maanden met een derde af. Mensen zijn vooral minder op zoek naar eengezinswoningen. Dat is volgens Brecheisen opvallend, omdat normaal juist veel mensen op zoek zijn naar dat type woning.

Verder ziet Brecheisen dat er minder boven de vraagprijs wordt geboden en dat er weer vaker onderhandeld wordt tussen koper en verkoper. De vraagprijzen voor woningen stegen nog met 8 procent, maar woningen worden vrijwel niet meer boven de vraagprijs verkocht. De transactieprijs lag afgelopen kwartaal 50.000 euro onder de vraagprijs. Het kwartaal daarvoor was dat nog 30.000 euro bóven de vraagprijs. Verder daalde de prijs per vierkante meter voor het eerst sinds tijden, met 8 procent.

Verschillende oorzaken

Brecheisen Makelaars schrijft in hun woningmarktrapportage dat er waarschijnlijk verschillende oorzaken zijn voor de ontwikkelingen. De oorlog in Oekraïne versterkt factoren die al eerder zichtbaar waren, waaronder hoge energie- en grondstofprijzen, hoge inflatie en hoge rentetarieven. Volgens Brecheisen is het ‘onvermijdelijk’ dat de woningmarkt hierdoor wordt beïnvloed.

Tegelijkertijd blijft de woningmarkt volgens Brecheisen krap en vinden verkopers nog altijd snel een koper voor hun huis. Ook is nog niet duidelijk of de toename van het aantal te koop staande woningen door gaat zetten.

