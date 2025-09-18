Aantal WW-uitkeringen in Utrecht gestegen: krappe arbeidsmarkt blijft probleem

Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Utrecht is het afgelopen jaar toegenomen. Uit cijfers van het UWV, blijkt dat het aantal uitkeringen in augustus 2025 op 4.372 lag, tegenover 3.715 een jaar eerder. Dat betekent een stijging van 17,7 procent, hoger dan de gemiddelde toename in de provincie Utrecht (16,8 procent).

Ook tussen juli en augustus – de meest recent beschikbare maanden – is een lichte stijging in het aantal uitkeringen te zien. In juli 2025 werden 4.323 uitkeringen geregistreerd, een toename van 1,1 procent ten opzichte van augustus.

Tegelijkertijd neemt ook het aantal openstaande vacatures toe. Begin dit jaar meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook al dat de werkloosheid in Utrecht stijgt, terwijl de arbeidsmarkt zeer krap blijft. Dat betekent dat er veel vacatures zijn, maar dat werkzoekenden vaak niet aansluiten bij de eisen van werkgevers.

Hoewel de arbeidsmarktkrapte sindsdien iets is afgenomen, wordt de situatie nog steeds als ‘zeer krap’ beschreven. “We zien werkgevers in de strijd om talent vooral langer, harder of in andere vijvers vissen. Daarmee bereiken zij hun doel helaas niet, want veel werkgevers lopen nog steeds vast door het gebrek aan personeel”, zegt Vera Koning, arbeidsmarktadviseur bij UWV Midden-Utrecht.

Volgens het UWV kunnen werkgevers meer personeel bereiken door werkzoekenden laagdrempelig kennis te laten maken met hun organisatie, functie-eisen te versoepelen of studenten stageplekken aan te bieden.

De meeste vacatures in Utrecht zijn volgens het UWV momenteel te vinden in de administratieve sector, de techniek en de zorg.