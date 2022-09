Achter de schermen bij Karma Kebab: wordt dit het grootste dakterras van Utrecht?

Vele festivalgangers hebben al kennis kunnen maken met de plantaardige kebab van Karma Kebab. Sinds dit jaar is de eerste vaste horecalocatie te vinden aan de Kanaalweg in Utrecht. Het voormalige fietsendepot van de gemeente Utrecht is omgetoverd tot een kleurrijk restaurant in festivalsferen. Gasten kunnen hier behalve de geliefde pita met kebab eten, maar ook naar evenementen zoals een rollerdisco, immersief theaterstuk of vintage kledingmarkt.

Het fietsendepot aan de Kanaalweg is sinds de zomer het domein van Pascal Labrie, Marcel van der Heijden, Hidde Stolwijk en Ivo van der Pauw. Samen richtten zij Karma Kebab op, naar aanleiding van een prijsvraag in 2018. “In 2018 werd onze chef, Pascal, door Lowlands uitgedaagd om de meest duurzame midnight snack te ontwerpen”, vertelt Hidde. “Dat werd een kebab van knolselderij, dus van plantaardige ingrediënten.”

En die viel goed in de smaak: “Voor Lowlands hadden we een hele weekendvoorraad gemaakt, voor drie dagen, en die werd op de eerste avond al uitverkocht. Toen dachten we: daar moeten we iets mee doen.” Karma Kebab is sindsdien al regelmatig te zien op verschillende festivals in Nederland en inmiddels ook in andere landen. Tijd om het merk uit te breiden met vaste horecalocaties. Naast afhaal- en bezorglocaties heeft Karma Kebab nu dus een flitsende flagshipstore in Utrecht.

Stand ‘Chaos’

Deze locatie klaarmaken voor het ontvangen van gasten was nog best een uitdaging, vertelt Ivo. “We kregen het pand leeg opgeleverd; er was geen stroom en geen water. Dat hebben we zelf moeten aanleggen. Best een investering in een plek waar we voor nu maar voor twee jaar zitten. Dat betekent dat we minder tijd hebben om het winstgevend te maken dus moesten we verstandig met ons geld omgaan.” De uitstraling van het pand is voor een deel behouden. Het grijze beton behoefde niet veel meer dan een hele stevige dosis gekleurde verf. Ivo: “Dit pand heeft een historie van rare functies: van een fietsendepot tot een pillendrukkerij. Het heeft karakter. We hebben de zaak hier ingericht met de festivalsfeer in ons achterhoofd. Er zijn (overdag) botsauto’s en er is een dj-booth op wielen die we door de hele zaak kunnen verplaatsen. Ook is er een lichtplan dat volledig is aan te sturen met een programma.” Hij klikt op een scherm achter de bar en plotseling beginnen alle lichten in de zaak te flitsen. “Deze stand noemen we ‘Chaos’.”

Voor het realiseren van de inrichting hebben de mannen samengewerkt met degene die ook de foodtrucks gemaakt heeft, een ‘creatieve bouwer’. Die heeft onder meer de zitjes gemaakt die naast de bar staan, net als de tafels met ‘Karma Kebab’ in de poot gefreesd. Op het terras staan twee van de originele foodtrucks gestationeerd, een keuken en een bar, die eerder ook op festivals verschenen. Via een dubbele deur in het restaurant kom je terecht in een enorme evenementenhal met een hoog plafond dat wordt gestut door grote betonnen pilaren. Het is verlaten, maar de rekwisieten voor een immersief theaterstuk liggen te wachten op de volgende voorstelling. Maar er staan ook heel andere plannen op de agenda voor de zaal, vertelt Ivo. Bijvoorbeeld een vintage kledingmarkt met tegelijk een rollerdisco: al rolschaatsend kunnen bezoekers binnenkort tussen de kledingrekken door. De ‘grote publiekstrekker’ moet nog komen: een dakterras van 1000 vierkante meter. Vanwege de aanvraag van vergunningen kon dat dit jaar nog niet van start gaan.

Vaker uiteten

De gasten die bij Karma Kebab over de vloer komen, zijn over het algemeen relatief jong en zijn ook vrij milieubewust. Dat wist Karma Kebab al uit eigen ervaring. Ivo: “In coronatijd zijn we in Utrecht gaan bezorgen en hier in Utrecht gingen de verkopen het best. Hier zit toch een jonge en bewuste doelgroep. Mensen hier eten heel bewust. In Amsterdam is de concurrentie daarbij moordend.” Toch is er in veel gevallen een verschil tussen een foodtruck en eten in een restaurant, en dat is de prijs van het eten. Bij Karma Kebab zijn de prijzen min of meer gelijk, of je nu online bestelt of à la carte. “Het eten is kwalitatief goed, maar niet duur. Je kan hier voor 10 euro met een volle maag weer vertrekken. Mensen willen toch steeds vaker even buiten de deur eten. Dat betekent dat mensen niet meer altijd bereid zijn om 25 euro uit te geven aan een hoofdgerecht en daar spelen wij op in.” Ook het restaurant telt aardig wat vierkante meters. Dat maakt het gemakkelijker om een tafel te krijgen, ook als je met meer bent. “Het restaurant is ingericht op het ontvangen van grotere groepen”, hervat Ivo. “Er zijn verschillende hoeken waar je met meer personen kan zitten en je kan reserveren met groepen. Die geven toch ook een beetje de ‘onrust’ die wij zoeken, dat geeft dat festivalgevoel. Er komen hier dus regelmatig borrels van vriendengroepen maar er zijn ook corporate evenementen.”

Uit de open keuken van Karma Kebab klinkt gerommel. Pascal en Hidde bereiden zich voor op de vrijdagavond. Even later komt de geur van kebab en geroosterde pita’s aandrijven. Het is een kruidig aroma, met komijn en kaneel voorop. “In de loop der jaren is de kebab steeds verder uitgekleed”, vertelt Hidde. Met twee spatels schept hij de kebab om die op een grillplaat ligt te bakken. “Steeds meer ingrediënten werden eruit gesloopt door ondernemers die wilden besparen op de kosten. Wij willen de kebab weer terugbrengen. Vers, goed gekruid en met saus die speciaal voor ons is ontwikkeld.”