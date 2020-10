Afgebrande New York Pizza aan Utrechtse Nobelstraat opent binnenkort weer de deuren

De vestiging van New York Pizza aan de Utrechtse Nobelstraat gaat op donderdag 22 oktober weer open. De pizzeria ging in mei 2019 in vlammen op en is nu herbouwd.

Steven Sercan, de franchisenemer van New York Pizza aan de Nobelstraat, heeft zin om zijn herbouwde zaak weer te openen. Vorig jaar moest hij de deuren sluiten vanwege een grote uitslaande brand. Die ontstond na een explosie in de vestiging.

De heropening viert New York Pizza groots: de vestiging geeft de tweede pizza van een bestelling gratis weg. Deze actie duurt tot en met 31 december 2020. Ook op 24 en 25 oktober bezorgt New York Pizza Nobelstraat vijfhonderd gratis pizza’s; tussen 12.00 en 16.00 uur rijden er bezorgers rond in het centrum. Wie een bezorger ziet rondrijden, krijgt kosteloos een warme pizza mee naar huis.

New York Pizza opende in 1993 de eerste winkel aan het Spui in Amsterdam. Op dit moment zijn er 217 vestigingen in Nederland. De komende jaren wil de fastfoodketen verder groeien, om in 2022 op driehonderd restaurants uit te komen. “Alleen al dit jaar openen we nog eens dertig vestigingen”, zegt oprichter Philippe Vorst.