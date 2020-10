‘All-day breakfast’-café Karibu verhuist naar Hooghiemstra bij Griftpark

Het Utrechtse Karibu opent naar verwachting op 1 december de deuren op een nieuwe locatie. Het restaurant verhuist naar Hooghiemstra, het iconische pand naast het Griftpark. Het nieuwe Karibu serveert zeven dagen per week een London style brunch.

Karibu verhuist per 1 december vanaf de oude locatie aan Oudenoord naar de creatieve werkplaats Hooghiemstra. Hier willen ze hun concept van all-day breakfast naar een hoger niveau tillen.

“Onze niet-zo-geheime missie is om jou net zo gek op lekker eten te krijgen als wij. We hopen dat onze soulvolle draai op comfort food je meteen thuis laat voelen én je tegelijkertijd ook verrast met avontuurlijke smaakcombinaties”, vertelt Yentl Duijn, oprichter en eigenaar van Karibu.

Chef

Daar speelt de nieuwe chef, Claudia Straforini, op in. Op het menu komen onder andere taarten, broodjes en het populaire drankje kombucha. Alle gerechten die uit haar keuken komen, zijn volledig huisgemaakt.

“Het is ons rebelse gebaar van liefde in deze tijd tegen het snelle kant-en-klaar-alles. We selecteren alleen de meest verse en smaakvolle ingrediënten uit het seizoen en verwerken ze met liefde en respect”, vertelt Straforini.

Veilig en voor iedereen

Eten en drinken bij Karibu staat in het teken van inclusive cuisine en shared dining. In het Nederlands: De keuken is inclusief voor alle eters. “Of je nu vegetarisch, plantaardig of glutenvrij eet, voor ons bestaat er geen tweederangs levensstijl of dieet. Bij Karibu kunnen mensen vanuit alle walks of life aanschuiven voor een heerlijke maaltijd.”

Aan tafel draait het vooral om gezellig samen tafelen en verbinding met elkaar. Zeker nu is dat volgens Karibu belangrijk. Ze doen dan ook extra hun best om de veiligheid voor hun gasten te garanderen.

Opening

De openingsdatum van het nieuwe Karibu is vooralsnog op 1 december. “We koesteren de hoop dat we dan gewoon open kunnen. Als het nog niet kan, dan kunnen gasten de gerechten van ons nieuwe menu ook komen afhalen. We kijken naar de mogelijkheden om het te laten bezorgen”, laat Yentl weten. Reserveren is al wel mogelijk. Afhalen bij het oude Karibu in Oudenoord kan in ieder geval tot 14 november.