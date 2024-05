Anna Pancakes opent aan Vredenburg deuren van vierde vestiging in Utrecht

Anna Pancakes heeft aan het Vredenburg in Utrecht de deuren geopend van een nieuwe vestiging. Het is de vierde zaak van Anna Pancakes in de stad.

Anna Pancakes heeft zich gespecialiseerd in pannenkoeken, zowel zoete als hartige. Verder staan er onder meer bagels en tosti’s op de menukaart. De zaak op het Vredenburg is de vierde vestiging van Anna Pancakes in Utrecht. De andere zaken zitten op Voor Clarenburg, de Lichte Gaard en het Berlijnplein, al is die laatste tijdelijk gesloten vanwege een verbouwing.

In het pand waar Anna Pancakes nu de deuren heeft geopend, zat voorheen plantaardige sushizaak Howie Roll. In 2023 vertrok Howie Roll uit het pand in de binnenstad, om online verder te gaan. Anna Pancakes heeft overigens nog een vergunningsaanvraag lopen voor een nieuw terras op het Vredenburg. Dat moet voor de voorgevel komen te staan.