Anne&Max opent 1 maart de nieuwe vestiging in het voormalige Simple in Domstraat in Utrecht

Anne&Max opent 1 maart de deuren van haar nieuwe vestiging aan de Domstraat in Utrecht. Ook openen de ondernemers straks een hotel boven de zaak dat nu nog in de stijl is van Simple, de onderneming die voorheen op deze plek te vinden was.



Begin vorig jaar werd bekend dat hotel en restaurant Simple te koop stond. Simple zat lang in de Lange Nieuwstraat, maar verhuisde in 2018 naar de Domstraat toen Podium daar de deuren sloot. Simple was lang een van de bekendere zaken in Utrecht, gevestigd in een achttiende-eeuws pand.

Eerder deze maand werd bekend dat de locatie gaat veranderen in een vestiging van Anne&Max. Dit is een Nederlandse keten met in totaal dertig zaken. Bram en Ralf, de twee ondernemers die de Utrechtse vestiging aan de Donkere Gaard in handen hebben en de B&B boven deze zaak, gaan nu uitbreiden op de Domstraat.

Droom

Als de zaak straks in maart de deuren opent is het hotel dus nog precies zoals het was bij Simple, maar daar komt in het voorjaar verandering in. “Het was altijd al een droom om ooit samen een hotel te openen”, zegt Bram. “Ralph heeft eerder boutique hotels onder zijn hoede gehad, dus de ervaring was daar. We probeerden ons voor te stellen hoe het huiskamerconcept in een hotel tot uiting zou komen. Hoe ziet het eruit als je gaat logeren bij Anne&Max? […] Op het moment dat zij een franchisenemer zochten voor deze locatie, viel alles op zijn plek.”

Naast het menu van Anne&Max is voor deze nieuwe locatie ook een avondkaart ontwikkeld. Bram: “Er wordt een avondmenu ontwikkeld, zodat hier ook heerlijk gedineerd kan worden. Ook wordt de bar zo ingericht dat er in de avond een leuke borrelsfeer is met een uitgebreidere wijnkaart en meerdere bieren op de tap.