Beers & Barrels in Utrecht beboet vanwege drukte: meerdere coronabesmettingen

De Utrechtse horecagelegenheid Beers & Barrels aan de Veilinghaven heeft een boete gehad vanwege het overtreden van de coronaregels. Handhavers van de gemeente constateerden dat er teveel mensen aanwezig waren en de 1,5 meter afstand niet werd nageleefd. Ook zijn meerdere mensen besmet geraakt in Beers & Barrels.

De horecagelegenheid had al eerder een waarschuwing gehad wegens het onvoldoende toezien op naleving van de anderhalve meter door de bezoekers. Daarnaast is er in deze zaak vorige week een verjaardag gevierd, waarna deze week bij een aantal genodigden een coronabesmetting is vast gesteld. De GGDrU doet momenteel onderzoek naar de besmettingen.

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het toezien op het naleven van de maatregelen. De gemeente liet vorige week in een brief aan de raad weten dat de afgelopen tijd is geconstateerd dat sommige horecazaken de regels van 1,5 meter onvoldoende in acht nemen. Er wordt daarom actief gehandhaafd op naleving van de noodverordening bij risicolocaties zoals de horeca.