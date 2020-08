Beers & Barrels in Utrecht zegt coronamaatregelen altijd te hebben nageleefd

De Utrechtse horecagelegenheid Beers & Barrels zegt de coronamaatregelen altijd serieus te hebben genomen. Gisteren werd bekend dat het restaurant een boete heeft gehad vanwege het overtreden van de regels.

Handhavers van de gemeente Utrecht constateerden tijdens een controle dat te veel mensen niet genoeg afstand van elkaar hielden. De horecagelegenheid had al eerder een waarschuwing gehad wegens het onvoldoende toezien op naleving van de anderhalve meter door de bezoekers. Daarnaast is er in deze zaak vorige week een verjaardag gevierd, waarna deze week bij een aantal genodigden een coronabesmetting is vastgesteld.

Beers & Barrels zegt nu in een reactie alles in het werk te hebben gezet om te voldoen aan de coronaregels. “Wij hebben bij de versoepeling van de maatregelen de maximumcapaciteit in het restaurant en op het terras flink naar beneden bijgesteld op basis van het aantal beschikbare vierkante meters, in combinatie met de 1,5 meter. Naar aanleiding daarvan zijn zowel het restaurant als het terras opnieuw ingedeeld.”

Waarschuwing

Over de waarschuwing die het restaurant eerder heeft ontvangen zegt Beers & Barrels het volgende: “In juni hebben we een waarschuwing gehad omdat een aantal gasten tafels aan elkaar hadden geschoven. Dit is toen direct opgelost, gasten zijn aangesproken en tafels zijn uit elkaar gehaald.”

Ook tijdens de verjaardag die op 24 juli in Beers & Barrels werd gevierd is volgens de horecazaak soms niet voldoende afstand gehouden. “Gedurende de bewuste avond is het een paar keer voorgekomen dat gasten uit de familie binnen de 1,5 meter kwamen. Daar is de familie op aangesproken.”

Beers & Barrels zegt ook voor aanvang van het feest de coronamaatregelen te hebben toegepast. “De groep met familieleden was niet afkomstig uit één huishouden, zij zijn daarom uit elkaar geplaatst om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Zowel bij de reservering als bij binnenkomst is de gasten gevraagd of men gezondheidsklachten had.”

GGD

Nadat de GGD erachter kwam dat er tijdens het verjaardagsfeest mensen zijn besmet is er melding gemaakt bij de gemeente Utrecht. Op 30 juli zijn daarom handhavers gaan controleren bij Beers & Barrels. “De dienstdoende ambtenaar heeft aangegeven dat er niet genoeg afstand tussen de tafels op het terras zou zijn. Daarvoor is een boete uitgedeeld. We zullen de boete beoordelen zodra wij deze hebben ontvangen.”

Beers & Barrels zegt verder dat na de melding van de GGD alle medewerkers zijn getest op corona. “Pas nadat is gebleken dat zij het virus niet hebben, mogen zij weer aan het werk.” Daarnaast heeft het restaurant in samenspraak met de GGD de looproutes in de zaak beter aangegeven en ook de bordjes bij de toiletten aangepast.