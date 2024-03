Belgische keten Have A Roll opent zaak in de Zadelstraat Utrecht

De Belgische keten Have A Roll opent een zaak in de Zadelstraat in Utrecht. De winkel verkoopt kaneelrollen met verschillende smaken. Naast meerdere locaties in België zit er ook al een vestiging in Amsterdam.

De nieuwe winkel komt te zitten in het pand aan Zadelstraat 4 en opent in april de deuren. Bij Have A Roll zijn veganistische kaneelrollen te bestellen met smaken als speculaas, appel en cookie dough.

Ruben Van de Sande van Have A Roll in Nederland vertelt: “De opening van onze winkel in Utrecht is een spannend nieuw hoofdstuk in ons verhaal. We zijn trots dat onze geliefde vegan kaneelrollen ook in Nederland in de smaak vallen.”

Het bedrijf startte in de zomer van 2020 tijdens de coronacrisis. Dennis van Peel besloot om kaneelrollen te gaan bakken in zijn eigen keuken, met succes want al snel stonden Antwerpenaren in de rij voor zijn deur. In februari 2021 opende de eerste zaak in dezelfde plaats, waarna er ook locaties in Gent en Brussel bij kwamen.