Bezoekers horecaterrassen moeten coronapas laten zien als ze binnen naar toilet gaan

Bezoekers van Utrechtse horecazaken die op het terras zitten, maar even naar binnen willen voor een toiletbezoek moeten dan alsnog hun coronapas kunnen laten zien. Dat liet minister Hugo de Jonge maandag weten, zo is te lezen bij de NOS.

Vanaf zaterdag 25 september vervalt de anderhalvemeterregel maar daar komt de coronapas voor in de plaats. Op veel plekken is de pas nodig om ergens binnen te komen, waaronder de horeca.

In eerste instantie wilde het demissionaire kabinet ook op terrassen de coronapas verplicht stellen. Daartegen kwam weerstand vanuit de maatschappij en ook verschillende politieke partijen wilden die verplichting niet. Een Kamermeerderheid stemde vorig week dan ook tegen. Het kabinet geeft gehoor aan die wens, dus de coronapas is straks niet verplicht op terrassen.

Maar, zo laat minister Hugo de Jonge vandaag weten, bezoekers van horecaterrassen die even naar de wc willen zullen dan toch echt de coronapas moeten laten zien. Daar wordt geen uitzondering voor gemaakt.

Utrechtse horecazaken

Er zijn enkele horecazaken in Utrecht die via sociale media hebben laten weten helemaal niet mee te gaan werken aan de coronapas en iedereen toe te laten. Zo schrijft Waku Waku op Facebook: “De aangekondigde coronapas staat haaks op deze kernwaarden en het feit dat de overheid de horeca gebruikt om de vaccinatiegraad te verhogen is onethisch en verkeerd. Wij gaan hier dan ook niet aan meewerken…”

Ook Brasserie van Ostade schrijft niet mee te willen doen, op sociale media staat onder meer: “Met het stopzetten van de steun, het blijven verlengen van een specifieke opgelegde sluittijd en het uitrollen van een QR-controlesysteem gaat de overheid een stap te ver.”

Het gaat om een klein aantal horecazaken in Utrecht dat aangeeft te coronapas niet te gaan gebruiken. De gemeente Utrecht heeft laten weten bij de horeca in de stad steekproefsgewijs te controleren en op te treden bij excessen.