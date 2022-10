Bierrestaurant Frontaal Little Bar geopend in centrum Utrecht

Het heeft iets langer geduurd dan gepland, maar dit weekend is het bierrestaurant Frontaal Little Bar officieel geopend. Het is te vinden aan de Predikherenstraat 21. De Utrechtse bierwinkel Little Beershop en de Bredase Brouwerij Frontaal serveren hier samen speciaalbier en bijpassende gerechten.

Op de tap in de nieuwe zaak in de Predikherenstraat staan 30 verschillende wisselende bieren, waaronder de vaste bieren en specials van Brouwerij Frontaal. Voor elke bierstijl zijn er bijpassende gerechten en borrelplanken te bestellen. De initiatiefnemers startten eerder dit jaar een crowdfunding voor de nieuwe zaak in Utrecht. Met succes: binnen korte tijd werd er 350.000 euro opgehaald.

Little Beershop zit sinds drie jaar op de Hardebollenstraat. Vijf jaar geleden begon Fred Buddingh als shop-in-shop bierwinkeltje in de winkel Familie van Rijk op de Amsterdamsestraatweg. Brouwerij Frontaal werd in 2015 door Roel Buckens opgericht in vier zeecontainers in Breda. Met Frontaal Little Bar slaan de twee bedrijven de handen ineen, de zaak is het eerste proeflokaal van de brouwerij buiten Breda.

