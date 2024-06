Bij nieuwe zaak Moak Pancakes in de Vinkenburgstraat in Utrecht eet je voor 100 euro een pannenkoek met 22 karaats bladgoud

In de Vinkenburgstraat in de Utrechtse binnenstad is een nieuwe horecazaak geopend. Moak Pancakes, vernoemd naar ‘Mokum’, verkoopt american pancakes met allerlei soorten beleg. Een opvallend gerecht op de kaart: ‘The Golddigger’, een pannenkoek met 22 karaats bladgoud en een prijskaartje van 100 euro.

Moak Pancakes begin in 2016 en heeft twee zaken in Amsterdam. Daar is nu dus de zaak aan de Vinkenburgstraat in Utrecht bij gekomen. Oprichters Sten en Sammy willen naar eigen zeggen hun liefde en passie voor pancakes over de wereld verspreiden. De naam Moak is afgeleid van Mokum, is te lezen op de website van de zaak.

Op de menukaart zijn american pancakes te vinden met verschillende soorten toppings, zoals gerookte zalm, geitenkaas of Griekse yoghurt. De meest in het oog springende pancake op de kaart is The Golddigger. Wie dit gerecht bestelt, krijgt pancakes met saffraan pistache-ijs, gesmolten Ruby chocolade, fruit, eetbare bloemen en drie blaadjes 22-karaats bladgoud op een bord van Versace met Versace-bestek. Prijs: 100 euro – inclusief een glas roséchampagne.

De zaak in Utrecht is elke dag open van 8.30 tot 15.30 uur.