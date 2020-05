Bijzondere horeca-initiatieven in Utrecht in tijden van corona

Borrelboxen, afhaalloketten, drive-thru’s: Utrechtse horecabedrijven verzinnen van alles om bezig te blijven en nog wat omzet binnen te sprokkelen. Vier ondernemers vertellen over hun bijzondere initiatief en hoe ze deze roerige tijden beleven.

Roberto Gelato

Initiatief: bakken ijs aan huis bezorgd

Eigenlijk is Roberto Gelato een superouderwetse ijssalon, zegt eigenaresse Carlina de Lorenzo aan de telefoon. ,,We hebben geen webshop, geen app: we zijn gewoon een ouderwetse winkel waar je naar toe komt om een ijsje te halen.” Maar ondertussen kunnen we van verleden tijd spreken, want in een maand tijd heeft De Lorenzo met haar man Roberto een online bestelsysteem uit de grond gestampt. Klanten kunnen nu bakken ijs bestellen op hun website, qua inhoud variërend van negen tot achttien bollen ijs.

En dat gaat niet zonder slag of stoot, want ijs bezorgen is smelt-technisch een risicovol klusje. De Lorenzo: ,,We hebben een vriezer in een bestelbusje staan; daarin blijft een bak ijs een uur goed. Dus zodra de stekker eruit is, gaat Roberto als een speer de adressen af. En dan maar hopen dat iedereen de bel hoort en open doet.” Roberto heeft er wel stress van, vertelt Carlina. ,,Hij wil gewoon het beste product leveren, dat snap ik. Maar soms denk ik wel eens: relax, ik krijg nog een hartverzakking van je.”

De Lorenzo is dankbaar dat ze zo toch nog door kunnen werken en dat mensen ondanks hun ‘knullige’ webshop de moeite nemen om bij Roberto Gelato te bestellen. Tegelijkertijd mist ze het contact met de klanten enorm. ,,Het liefst wil ik dat dit zo snel mogelijk weer voorbij is.”

De bakken ijs kosten tussen de €9,75 en €17,15 en zijn te bestellen via de webshop van Roberto Gelato.

Werkspoorcafé De Leckere

Initiatief: Een borrelbox met biertjes en hapjes met bijpassende live-proeverij via Instagram.

Ze hadden geen idee wat ze konden verwachten, maar dat de eerste vrijdag al meer dan tweehonderd mensen aanschoven bij de online proeverij van brouwerij De Leckere op Instagram, was een positieve verrassing. ,,Al die mensen zitten dan thuis, op de bank, ons bier te drinken en proeven,” vertelt Wander de Jong van De Leckere. ,,Dat is best bijzonder om te beseffen.”

Zoals alle horecaondernemers is De Jong liever bezig dan dat hij stilzit. Dus kwam het team de dag na de maatregelen van het kabinet bij elkaar om te bespreken wat ze nog wél konden doen. Gasten kunnen nu in de loop van de week online een borrelpakket bestellen met vier of vijf verschillende biertjes en bijpassende hapjes. De pakketten worden bezorgd; late beslissers of mensen van buiten het bezorggebied kunnen het pakket ook via een drive-thru in hun auto laten zetten. Op vrijdag om 19.00 uur gaat de camera aan en praten twee brouwerij-medewerkers de toehoorders door de proeverij heen.

Tijdens de proefsessie kunnen deelnemers vragen stellen via de chat-functie op Instagram. Ook zijn er leuke extraatjes. ,,We hadden afgelopen keer op één van de bierflesjes een gouden sticker geplakt. Wie de sticker vond, won een rondleiding voor vrienden door de brouwerij. Als we weer open mogen, uiteraard.”

De box is te bestellen via de Leckere Webshop, inloggen voor de proeverij kan via hun Instagram-account.

Verschillende Utrechtse producenten

Initiatief: het ‘Support your locals’-pakket met voor €50 aan streekproducten

Twee dagen lang was Emile Corre er chagrijnig van. Met zijn bedrijf De Roze Bunker, waarmee hij siropen maakt voor de horeca, had hij de afgelopen vijf jaar al diverse tegenslagen gehad. Nu het net weer voor de wind leek te gaan, kwamen de corona-maatregelen om de hoek te zetten. Corre: ,,Ik dacht: neee! Shit, shit, waarom nu?” Maar na twee dagen sikkeneuren kwam hij in de actiemodus, zocht drie vrienden bij elkaar en bedacht de Locals-box. ,,In één avond hebben we de site doorgesproken, drie dagen later ging het eerste pakket eruit.” Ondertussen zijn ze drie weken en 2500 pakketten verder.

De box is een fijne verzameling van Utrechtse producten: denk aan jam van Twisted, rauwe ham van Buitengewone Varkens, koffiebonen van Nordkapp, eieren van Biohof, geitenkaas van Geertjeshoeve en brood van Vroeg. Er is ondertussen ook een vega pakket beschikbaar en met Pasen was er een speciaal Paaspakket.

Voor producenten die normaal veel aan de horeca leveren, is het pakket een dankbaar afzetkanaal. Ook voor Corre zelf. ,,Ik had 1500 flessen ijstheesiroop die in juni over de datum zouden gaan. Ik ben blij dat het zo toch nog bij de mensen belanden, en niet in de kliko.” Het concept loopt zo goed dat het team het pakket wil laten voortbestaan, ook als de coronamaatregelen voorbij zijn.

Het Support your locals-pakket kost €50, wordt op zaterdag bezorgd en is hier te bestellen.

The Streetfood Club

Initiatief: Streetfood box met acht verschillende gerechtjes én cocktails thuisbezorgd.

Waar begin maart de kleurrijke Streetfood Club nog bomvol zat met gasten, is diezelfde ruimte ondertussen een logistiek zenuwcentrum geworden. Tweederde van de tafeltjes is in gebruik om de dagelijkse 120 bestelde tassen zorgvuldig én met anderhalve meter afstand in te pakken. ,,Het is een soort treintje waarin iedereen de tasjes vult en doorgeeft,” schetst eigenaar Wes Schreutelkamp de situatie. De acht gerechtjes per box gaan in wegwerpbakjes, de vooraf gemixte cocktails komen in een afgesloten beker met een mooie bol van ijs erbij.

De gerechtjes zoals de Japanse noedelsalade, de Tel Aviv Bowl en Beef Takaki moeten enigszins het gevoel oproepen dat gasten ook in de zaak hebben; The Streetfood Club heeft zelfs een Spotify-playlist gemaakt van de muziek die normaal bij hen aanstaat. Maar de situatie blijft ‘ronduit klote’, aldus Schreutelkamp. ,,Ik maak me onwijs veel zorgen. Er zijn compensatieregelingen, maar die schetsen een vertekend beeld. We hebben namelijk veel meer kosten dan alleen dat loon. De huurbaas en bank hijgen in onze nek.”

Met de bezorgde boxen hoopt Schreutelkamp de naamsbekendheid van The Streetfood Club hoog te houden. En het is bovendien fijn om iets te kunnen doen. ,,Die eerste twee weken was het ergens nog wel lekker, dat je niet wordt platgebeld en je geest tot rust komt. Maar ondertussen kan ik niet wachten totdat we weer open mogen. Ik hoop op een hele mooie nazomer.”

The Streetfood Club Box kost €39,50 voor twee personen, met eventueel extra’s erbij zoals een cocktail voor €6. Bestellen kan via de site.

Deze horeca-initiatieven zijn ook de moeite waard

– Café de Dikke Dries trekt alles uit de kast om de klanten ook op afstand van dienst te zijn. Zo is eigenaar Jos de Winter een merchandise-lijn gestart: hoodies, t-shirts en rompertjes met Utrechtse teksten als ‘jochie mojje boaterkoek?’, of simpelweg het woord ‘Dikke’. Op vrijdag zijn er vrijmibo-pakketten af te halen, met bitterballen van Vocking en biertjes van De Leckere.

– Zin in een sjiek diner? Bij Noir, het Franse restaurant op de Lange Nieuwstraat, bestel je voor €23 een luxe driegangendiner met desgewenst een kaasplankje of charcutterie-plankje vooraf. Leuk detail: voor 10 euro krijg je het spelletje Hanabi van spelletjeswinkel Subcultures erbij.

– Over spelletjes gesproken: bij de Ping Pong Club, naast het spoor in de Tweede Daalsebuurt, verhuren ze op vrijdagen hun uitgebreide spelletjescollectie in de ‘speelotheek’. Er is keus uit meer dan zeventig spellen, het leengeld is €3 of €5 euro.

– De website Mijn kroegie: Hier kunnen horecaliefhebbers een bierpakket naar keuze bestellen. Daarmee doneren ze 15 euro aan hun favoriete kroeg.