Binnenkort kunnen Utrechters weer even naar het café; Fieldlab-test gaat door in afgeslankte vorm

De proef waarbij een aantal Utrechtse horecazaken de deuren mag openen is niet van de baan. Vanwege de oplopende besmettingscijfers zal het wel in afgeslankte vorm plaatsvinden. Het kabinet besluit op korte termijn wanneer de proef kan beginnen.

Het experiment is onderdeel van Fieldlab, waarbij allerlei praktijktesten worden georganiseerd om het gedrag van gasten en personeel in kaart te brengen. Zo wordt onder meer gekeken hoe ze tijdens een Fieldlab-experiment omgaan met de coronamaatregelen. Eerder werden al een zakelijk congres en een optreden van Guido Weijers georganiseerd, waar honderden mensen bij aanwezig waren.

Field Cafés gaat in de Utrechtse binnenstad plaatsvinden. Welke horecazaken meedoen, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk wanneer het experiment plaatsvindt. “Dit besluit hangt af van de gezondheidssituatie. Het moet op een veilige en verantwoorde manier plaatsvinden”, is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Mensen die aan het experiment mee willen doen, moeten een negatief testbewijs laten zien. Ook moeten gasten van tevoren reserveren. Aanmelden is binnenkort mogelijk via de website van Fieldlab.