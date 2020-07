Botenclub maakt plattegrond met horecazaken in Utrecht die per boot te bereiken zijn

De Kleine Boten Club Utrecht heeft een lijst en plattegrond gepubliceerd van horecazaken in de stad waar bezoekers met hun boot kunnen arriveren. Ook is te zien welke aanleg- en laadmogelijkheden er zijn.

Utrecht heeft tal van horecazaken aan het water. De restaurants en cafés aan de Oudegracht aan de Werf zijn natuurlijk het bekendst, maar daar mogen gebruikers van bootjes niet stoppen om even wat te drinken. Maar er zijn veel andere plekken waar dat wel toegestaan is.

De Kleine Boten club Utrecht is sinds 2006 actief als club van en voor (aankomend) Utrechtse botenbezitters en behartigen hun belangen. Deze groep heeft nu een plattegrond gemaakt waar horecazaken op te zien zijn waar Utrechters wel even kunnen aanleggen.

Terras aan het water

Bij de verschillende horecazaken op de plattegrond is ook te lezen of ze een terras aan het water hebben, welke aanlegmogelijkheden er zijn, hoe veel plek er is voor boten en of elektrische boten kunnen laden.

Op de plattegrond staan onder meer horecazaken aan de Vaartsche Rijn, het Merwedekanaal, de Veilinghaven en de singels. Goede voorbeelden zijn Camping Ganspoort, Orloff, Op Zuid, Taplokaal Gist en Broei.