Bouw nieuw Moxy-hotel in Utrecht in afrondende fase

De bouw van het nieuwe Moxy-hotel aan de Helling in Utrecht is in de afrondende fase. Alle platen zitten op de gevel, de kamers worden ingericht en het logo prijkt al op het gebouw.

Moxy heeft naar eigen zeggen ‘luxe maar betaalbare kamers gericht op de behoeften van millennials’ en is een merknaam van de bekende hotelketen Marriot. In het hotel komen 172 kamers, een lounge, fitnessruimte en een bar. Het hotel moet over een paar maanden openen.

De gemeente stemde in 2018 in met de bouw van het hotel. Eerder zat op deze locatie kringloopwinkel De Waarde in de oude Citroën garage Boll. Dat pand werd gesloopt. Het hotel ligt op Rotsoord, een gebied dat de afgelopen jaren flink getransformeerd is van bedrijventerrein naar een plek voor wonen, werken en horeca.