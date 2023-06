Brasserie Noort opent deze week de deuren op Willem van Noortstraat in Utrecht

Vanaf woensdag is Utrecht een nieuw restaurant rijker, dan openen eigenaren Roy van den Brink en Jonna de Regt de deuren van Brasserie Noort. Het restaurant neemt zijn intrek in het pand waar vroeger Café Willem zat op de Willem van Noortstraat.

Van brasplank tot steak tartaar en van vispotje tot poffertjes; bij Brasserie Noort kan men een gevarieerde kaart verwachten. “Brasserie Noort is een laagdrempelig, toegankelijk restaurant. We vinden het belangrijk dat mensen hier dat ‘brasserie-gevoel’ krijgen; een rustige sfeer, olijfkleurige muren, hoge en lage tafels, vriendelijke prijsjes, goede wijnen en verse, huiselijk gemaakte producten”, aldus eigenaar en kok Van den Brink. De kaart varieert van kindergerechten tot een driegangenmenu. Ook is er keuze uit vegetarische en veganistische gerechten.

Van den Brink heeft, net als mede-eigenaar De Regt, ervaring in de horeca. Voorheen was hij eigenaar van restaurant Smoesjes in de Utrechtse wijk Oog in Al. Aanstaande woensdag openen de twee na zes weken schilderen, schuren en inrichten de deuren van Brasserie Noort in Tuinwijk. “Het restaurant is gevestigd in een wijk, maar toch dicht tegen het centrum aan. Het publiek op deze locatie is heel breed; van studenten tot gezinnen en stellen.”

Café

Het restaurant is geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 9.30 uur tot in de avonduren. Vroege vogels kunnen hier terecht voor ontbijt, een kopje koffie en gebak. De keuken is de hele dag open voor lunch en diner. Ook voor een glas wijn of biertje op het terras kan men terecht bij het nieuwe restaurant. Op vrijdagavond gaat van 21.00 tot 0.00 uur de muziek wat harder en wordt de brasserie omgetoverd tot ‘Café Noort’.

Sinds 2017 zat restaurant Willem op deze locatie aan de Willem van Noortstraat, dat weer café-restaurant Prins overnam.