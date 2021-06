Brasserie GRACE opent volgende maand de deuren in voormalig pand restaurant NOIR

Brasserie GRACE opent volgende maand de deuren aan de Lange Nieuwstraat in het centrum van Utrecht. De horecazaak, die de sfeer van de roaring twenties wil laten herleven, komt in het pand waar voorheen restaurant Noir een onderkomen vond.

Jacques Westerhoff en Ruben Hoogendijk zijn de twee ondernemers achter GRACE. Het idee voor de nieuwe zaak is ontstaan in juni 2020, toen de horeca na een tijdelijke sluiting weer gasten mocht ontvangen. De ondernemers besloten een crowdfunding te starten om hun idee te verwezenlijken.

“Na de periode van de eerste lockdown werd duidelijk dat de horeca door veel gasten écht gemist werd. In onze beleving werd daar niet echt op ingespeeld door de horeca-exploitanten in het centrum van Utrecht. Wij misten de warmte en de hartelijkheid in de stedelijke horeca”, is te lezen op de crowdfundingpagina.

De keuken richt zich op Franse gerechten en er is daarnaast een uitgebreide wijn- en drankkaart. Het interieur moet het gevoel van de roaring twenties doen herleven. De ambitie van de ondernemers is dat GRACE de ‘talk of the town’ wordt. “Waar met veel plezier een mooi ambacht uitgeoefend wordt.”

Op 1 juli gaat de horecazaak open. Er is straks binnen plek voor 55 gasten en op het terras kunnen ook nog eens 15 mensen terecht. Op dinsdag is GRACE gesloten.