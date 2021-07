Broodjeszaak BackWerk vervangt Broodzaak op Utrecht Centraal

Broodjeszaak BackWerk is vanaf maandag geopend op Utrecht Centraal Station. De zelfbedieningszaak komt in de plaats voor Broodzaak. De Utrechtse vestiging van BackWerk maakt deel uit een pilot, later dit jaar komt de formule ook naar Rotterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer ArenA.

Reizigers op Utrecht Centraal kunnen vanaf vandaag bij BackWerk terecht voor een vers bereid broodje, smoothie of koffie. De nieuwe vestiging opent de deuren aan de centrumzijde van het station, op de plek waar voorheen Broodzaak zat gevestigd.

Utrecht Centraal is door HMSHost, exploitant van een groot aantal horecavestigingen op reislocaties, als locatie gekozen om BackWerk als vervanger van Broodzaak locaties te testen. Ook Rotterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer ArenA zijn aangewezen als pilot-locaties.

Nieuw aanbod

Peter Jagersma, Manager Exploitatie van NS Stations: “We blijven ons aanbod op de stations continu vernieuwen en afstemmen op de laatste ontwikkelingen in de markt en de wensen van onze reizigers. Deze opening van BackWerk is hierin weer een mooie stap.”

De Duitse on-the-go horecaformule BackWerk is 350 winkels rijk in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Volgens de plannen komen er nog zo’n 45 locaties in Nederland bij.