Met het plaatsen van Schotten op hun terras is de Utrechtse brouwerij Maximus klaar voor de opening. Hoewel er binnen afscheidingsschotten staan tegen corona zijn de Schotten op het terras vooral bedoeld om te vieren dat er binnenkort weer gasten mogen komen.

In de afgelopen weken heeft Maximus hard gewerkt om de corona-maatregelen van het Protocol Heropening Horeca van de KHN toe te passen, om zo social distancing te realiseren.

Als laatste detail werden vandaag veilige ‘Schotten’ tussen de terrastafels aangebracht. Het was een actie met een knipoog, want het ging om Schotten van de Saint Anthony Pipe Band uit Wijk bij Duurstede, voor de gelegenheid in vol ornaat met kilt en doedelzak, die een kort concert ten gehore brachten.

Ewald Visser, directeur Maximus: “Het zijn bijzondere tijden. Ons proeflokaal met terras mag 1 juni weer open en we hebben nu al een reeks reserveringen staan. In de afgelopen weken heeft ons team hard gewerkt om alles voor te bereiden zoals afstanden tussen de tafels, instructies, een reserveringssysteem, looproutes en schotten waar nodig. We weten hoe graag iedereen straks bij ons langskomt en wilden dit nu ook op een luchtige en ludieke manier met onze klanten en omgeving vieren.”

Het is voor Visser nog wel even afwachten wat er op 1 juni precies allemaal mag. Dat moet voor die tijd duidelijk worden. Het is afhankelijk van de regels die het kabinet opstelt. Daarbij is vooral belangrijk of alleen de verschillende tafels op 1,5 meter afstand van elkaar moeten staan, of dat alle gasten met die afstand van elkaar op het terras moeten plaatsnemen. “Wat het ook wordt, we kijken er in ieder geval naar uit om weer gasten te mogen ontvangen.”