Brouwerij vandeStreek viert 10-jarig bestaan met bierfestival: ‘We zijn ontzettend trots’

De Utrechtse brouwerij vandeStreek bestaat dit jaar tien jaar en dat wordt zaterdag gevierd met een eigen bierfestival. De hele dag verandert de brouwerij op de Ontariodreef in een festivalterrein met onder meer livemuziek en gastbrouwerijen. Ook werd er speciaal voor het jubileum een biertje gebrouwen genaamd ‘Cheers to the next 10 years’.

“We zijn ontzettend trots op wat we hebben bereikt in de afgelopen tien jaar en willen dit graag met onze fans vieren”, zegt Ronald van de Streek, medeoprichter van vandeStreek. Daarom wordt morgen de brouwerij opengesteld voor bezoekers en bevriende brouwerijen zijn uitgenodigd om hun eigen bar mee te nemen.

“We hebben in de afgelopen tien jaar enorm veel geleerd en we zijn nog lang niet uitgeleerd”, zegt medeoprichter Sander van de Streek. Over hun jubileumbier zegt hij: “Met onze Celebration DIPA (Double Indian Pale Ale, red.) willen we onze klanten en fans bedanken voor hun steun en laten zien dat we nog lang niet klaar zijn. We kijken uit naar de volgende tien jaar.”

“We wilden een speciaal bier brouwen om ons 10-jarig bestaan te vieren en we zijn erg blij met het resultaat”, zegt Ronald van de Streek. “We hopen dat onze klanten en fans er net zo van genieten als wij.”