Brouwerij vandeStreek wil na de zomer café openen aan de Oudegracht in Utrecht

De mannen van de Utrechtse brouwerij vandeStreek zijn van plan om na de zomer een café en restaurant te openen aan de Oudegracht op nummer 50. Op dit adres was voor 46 jaar de Italiaan La Grotta te vinden, en sinds een jaar Grand Café Lekker Gezellig.

“Sinds de opening van ons proeflokaal in 2019 dromen we stiekem van een echte Utrechtse werfkelder en die hebben we gevonden!”, schrijft vandeStreek in een oproep op CrowdAboutNow. Hier vragen zij enthousiastelingen om te investeren in het nieuwe café-restaurant.

“Het pand dat we gaan betrekken heeft een lokaal aan de gracht, een zonnig terras én een kelder aan de werf”, schrijven de brouwers. “Boven ontvangen we onze gasten in ons proeflokaal, dit wordt een modern bruin café met volop keuze van taps met extra aandacht voor proeverijen en borrelplanken met lokale producten.”

Er zijn ook al uitgebreide plannen voor wat er in ‘de nieuwe hotspot’ moet gaan gebeuren: “Je kunt bij ons terecht voor proeverijen met een uitgebreide uitleg over de bieren en de kaart is gevuld met gerechten die zowel een bodem leggen als passen bij de getapte bieren.”

Meer over de crowdfunding is te vinden op deze website.