Anna Pancakes opent mogelijk nieuwe zaak op Vredenburg in Utrecht

Horecazaak Anna Pancakes wil een vierde filiaal openen in Utrecht, dit keer op het Vredenburg. De horecazaak heeft daarvoor een vergunning aangevraagd en wacht momenteel op goedkeuring. Het concept volgt de plantaardige sushizaak Howie Roll op.

De ontbijt- en lunchgelegenheid – beter bekend als brunch – is een concept dat zich specialiseert in pannenkoeken. Zo zijn er een zoete een hartige soorten te vinden, maar biedt de kaart ook onder andere bagels en tosti’s aan. Het idee doet het kennelijk goed; het pand op het Vredenburg zou namelijk de vierde locatie van het concept in Utrecht zijn. Een filiaal aan het Berlijnplein is tijdelijk gesloten.

Wachten op goedkeuring

Officieel is de aanvraag voor de vergunning nog niet goedgekeurd, maar een reden om die af te wijzen is er ook niet. Wanneer de kogel definitief door de kerk is, is niet zeker. In 2023 kwam het pand leeg te staan nadat plantaardige sushizaak Howie Roll na korte duur vertrok uit het pand in de binnenstad. Het eten van de vegan zaak is overigens nog wel online te bestellen.

Nu wil Anna Pancakes dus nieuw leven blazen in de locatie. Of de kaart en de invulling van het concept hetzelfde zullen zijn als de andere zaken, is niet bekend. Ook wanneer de nieuwe locatie mogelijk opengaat, moet nog blijken.