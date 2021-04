BUNK Hotel aan Utrechtse Catharijnesingel genomineerd voor een prestigieuze Hoscar

Het BUNK Hotel aan de Utrechtse Catharijnesingel is genomineerd voor een zogenoemde Hoscar. Deze, naar eigen zeggen, Oscars van de hostelwereld zijn een initiatief van het bedrijf Hostelworld.

In verschillende categorieën zijn allerlei hostels over de hele wereld genomineerd. Het BUNK Hotel is genomineerd in de categorie ‘Extraordinary Innovation’. Hierin neemt de Utrechtse vestiging het op tegen een Amsterdams, Nieuw-Zeelands, Georgisch en een Chileens hostel.

De jury spreekt over een spiritueel thuis. “Ooit een kerk, nu een van de knapste hostels die we ooit gezien hebben. Meer dan dat, hun ethos is ook goed. In hun hele concept hebben ze de sociale rol die kerken vroeger speelden, meegenomen en streven ernaar dat hun hostels het ‘kloppend hart van de gemeenschap’ zijn.”

Trots

Robin Hagedoorn, oprichter van BUNK, zegt erg blij te worden van de woorden van de jury. “Maar waar we nog trotser op zijn, is dat we zijn boven komen drijven door de gillend enthousiaste reviews van onze gasten. En dat in een jaar als dit. Wat een eer voor het keiharde werk van ons hele team in dit afgelopen lastige jaar.”

Tot en met 19 april kunnen mensen stemmen op alle genomineerde hostels. Dat kan via de website van Hostelworld.