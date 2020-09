Buurt helpt Utrechtse horecazaak BijBram tijdens corona

Bram is een echte Utrechter, geboren en getogen in Oog in Al. Sinds twee jaar is hij de eigenaar van het eetcafé BijBram. Een goedlopende tent aan het H.J. Schimmelplein in de wijk Nieuw-Engeland. Ook bij Bram sloeg de coronacrisis in als een bom. Maar ook tijdens de lockdown kwamen buurtgenoten bij hem langs voor afhaalmaaltijden en koffietjes to go, later ook weer voor een borrel op het terras. “We zijn nu eigenlijk dichter tot elkaar gekomen dan we ooit waren.”

BijBram liep goed voor de lockdown. Maar, zoals veel horecaondernemers zullen herkennen, moest Bram ook toen op de centen letten. “Je moet echt scherp zijn op de inkoop en het personeel. In de horeca zijn de marges gewoon klein.” Toen in maart de totale lockdown werd afgekondigd, sloeg Bram de schrik om het hart.

Investeerders

Op zondag 15 maart, de dag voor de sluiting van de horeca, ging Bram met zijn team om de tafel. Hoe nu verder? Bij het overleg opperde een van de aanwezigen haar idee: ze woonde in de buurt en wilde wel flyeren voor BijBram. En zo kwamen er overal in de buurt posters te hangen van BijBram, met een instructie voor het plaatsen van een bestelling.

Ook de investeerders van de crowdfunding matsten BijBram tijdens de sluiting. Zij bevroren gedurende drie maanden de terugbetalingen van het geld dat Bram van ze kreeg om open te gaan. De huur betaalde Bram wel gewoon door. “Dat leek ons een beter idee. Ruzie met de huurbaas krijgen in deze periode, dat wilden we hoe dan ook voorkomen.”

De NOW-regeling bood het eetcafé nog extra ademruimte. “Ik moest eerst aangeven hoeveel procent verlies ik dacht te gaan maken. Dat was moeilijk, want ik had al plannen voor de afhaal- en thuisbezorgmaaltijden.” Uiteindelijk kwam de ondernemer uit op een verlies van rond de 70 procent gedurende drie maanden. Dit verschil kreeg hij vergoed door de NOW. “Ik kon gewoon mijn mensen in de keuken aan het werk houden.”

Terras weer open

1 juni kwam en het terras mocht eindelijk open. Voor de komst van het coronavirus had BijBram acht tafels, dicht bij elkaar op de hoek van de straat. “Ik ben met de gemeente in overleg gegaan over het uitbreiden van het terras. Maar dat was nog lastiger dan gedacht.” Bram kon geen tafels kwijt aan de overkant van de straat, op het H.J. Schimmelplein, of op de parkeerplaatsen voor zijn deur.

“Ik kon alleen verder de stoep op, uitbreiden naar de zijkanten. Opnieuw schoot de hechte buurt BijBram te hulp. “Een paar buren, die hier vaak hun auto parkeren, wilden hun auto’s voorlopig wel wat verder weg parkeren. Zo kon ik mijn terras ook op de parkeerplaatsen neerzetten en meer gasten op een veilige afstand bedienen.” Bram geeft toe dat het niet volgens de afspraken was. “Er kwam wel een handhaver langs, maar hij heeft er niets over gezegd uiteindelijk.”

Bram kijkt terug op een bewogen, maar ook mooie lente en zomer. “Dit jaar hadden we willen knallen. Het was de tweede zomer dat we open waren. Maar toen kwam corona. Door de lockdown en de andere gevolgen ben ik eigenlijk alleen maar zichtbaarder geworden in de wijk. Veel mensen moeten hebben gedacht: ik wil iets doen voor de ondernemers in de buurt. Dat heeft ons alleen maar dichter bij elkaar gebracht.”

Onder de Mensen is een serie verhalen van DUIC in samenwerking met de gemeente Utrecht waarin we zoeken naar voorbeelden van hulp, ondersteuning en initiatieven in de stad. Bij wie kun je terecht voor een steuntje in de rug om je leven weer op de rit krijgen? Hoe ondersteunen en helpen mensen elkaar om een stapje verder te komen? Wie zijn de enthousiaste initiatiefnemers die opstaan voor hun buurt? Hoe ondervinden Utrechters de gevolgen van de coronamaatregelen?