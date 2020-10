Café DeRat maakt kalender van eigen katten en doet ‘poezenfoto-oproep’

Net zoals veel andere Utrechtse kroegen, zit ook de eigenaar van Café DeRat niet stil. Ondanks de sluiting van de horeca, worden er allerlei initiatieven in de stad bedacht om het hoofd boven water te houden. Zo ook door Café DeRat op de hoek van de Lange Smeestraat: Josefien en Stip’s Grote Café DeRat Verjaardagskalender.

De kans is groot dat als je ze wel eens hebt gezien tijdens een bezoekje aan DeRat: Josefien en Stip zijn de kroegkatten. Deze week deed het café een oproep, onder meer via Facebook: “Poezenfoto-oproep! Heb jij een mooie foto gemaakt van Stip of Josefien? Wil jij jouw Café DeRat poezenfoto in de Café DeRat kalender hebben?”

Het idee is om van de ingezonden kattenfoto’s een verjaardagskalender te maken. Iedereen die graag zo’n kalender wil, moet zich van tevoren aanmelden. Half november maakt DeRat de balans op en vervolgens kan iedereen de kalender nog voor Sinterklaas en Kerst komen ophalen.

Jubileumplankjes

De kalender gaat 20 euro kosten. Op de website wordt uitgelegd waarom. “We snappen dat zo’n kalender normaal geen 20 euro kost. Toch willen we dit vragen. Het gaat immers om steun aan het café, dat de schoorsteen bij ons kan blijven roken en we na de crisis nog overeind staan.”

Toen de horeca in maart moest sluiten, verzon DeRat ook al een bijzonder initiatief om geld op te halen. Van de oude vloer maakte eigenaar Erik Lebbing zogenoemde jubileumplankjes om te verkopen. Café DeRat vierde op 6 september het 125-jarig bestaan.