Café Kalff blijft dankzij steun voorlopig open

De gay bar Café Kalff aan de Oudegracht kan dankzij financiële steun van verschillende partijen voorlopig blijven bestaan. Eigenaar Robbert Kalff houdt vast aan het positieve vooruitzicht dat de coronamaatregelen volgend jaar niet meer gelden.

Café Kalff krijgt na een noodoproep van de eigenaar vanuit verschillende hoeken financiële steun. “Alle partijen helpen mee”, zegt Robbert Kalff. “Met steun van de overheid kan ik mijn vaste personeel aanhouden, de huisbaas beweegt mee in de huur van het pand en ook de brouwer heeft aangekondigd korting te geven.”

Evenementen

Robbert Kalff plaatste begin september een emotionele oproep op de Facebookpagina van Café Kalff. Hij maakte zich zorgen om het voortbestaan van zijn café. Door de coronamaatregelen zag hij zijn inkomsten sterk dalen. Met name in de zomer, wanneer er normaal veel grote evenementen plaatsvinden, miste hij een groot deel van zijn omzet.

“Ik houd het positieve vooruitzicht dat alles volgend jaar weer door kan gaan”, zegt Robbert. Op Facebook schrijft hij te hopen dat er voor iedereen die wil helpen een passende manier is om dat te doen, “om Cafe Kalff en zo veel mooie regenboogevenementen in Utrecht overeind te houden.”

Fooien

Na het bericht van een maand geleden kreeg Kalff veel bezorgde gasten over de vloer. “De fooien gingen een stuk omhoog”, zegt hij, “dat is natuurlijk fantastisch voor het personeel. Maar de zaak red ik er niet mee.” De cafébaas heeft daar andere plannen voor: Kalff wil zijn trouwe gasten om hulp vragen. Binnenkort maakt hij daar meer over bekend.