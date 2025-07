Café ‘t Pakhuis op Janskerkhof heeft nieuwe eigenaren en wordt ‘compleet verbouwd’

Café ‘t Pakhuis aan het Janskerkhof heeft nieuwe eigenaren. Eind september wordt de uitgaansgelegenheid helemaal verbouwd. Tot die tijd verandert er nog weinig aan Café ‘t Pakhuis en is de bar gewoon open.

“We houden het nu zoals het is, maar hebben we ruimere openingstijden”, zegt Hugo Jansen, een van de nieuwe eigenaren. “Er komt wel een nieuw terras.”

Hugo nam samen met zijn broer Daan Jansen de bar over. Ook Joep van den Bersselaar is een van de nieuwe eigenaren. Alle drie zijn ze onder meer betrokken bij Bar Cava: een tapasbar op de Ganzenmarkt. Hugo als medewerker en Daan en Joep als eigenaren.

‘Complete verbouwing’

De drie hebben grootse verbouwplannen voor het studentencafé, maar willen daar nog niet veel over verklappen. Hugo vertelt dat ze het interieur flink gaan aanpakken, maar hoe precies laten ze voorlopig liever nog even in het midden. “Daarover volgt meer informatie in de loop van het jaar.”

Op de site staat dat er vanaf eind september ‘een complete verbouwing’ start. De inrichting wordt vernieuwd: ‘een frisse stijl, vernieuwde vormgeving en verassende concepten’. Tegen het AD zeggen ze verder dat ze zich willen gaan richten op 25-plussers.