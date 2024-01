Café Teatro wil verhuizen; pand aan de Oudegracht in Utrecht staat na ruim een jaar weer te huur

Café Teatro, voortzetting van het bekende Filmcafé, staat na ruim een jaar weer te huur. Dit omdat de eigenaar op zoek is naar een nieuwe locatie waar meer geluid gemaakt mag worden. Een nieuw pand heeft de eigenaar nog niet, een geïnteresseerde voor Teatro heeft zich ook nog niet gemeld.

Het bekende Filmcafé sloot in 2021 noodgedwongen haar deuren toen een verwoestende brand het CAB-gebouw in Utrecht trof. Sindsdien zijn de initiatiefnemers op zoek naar een nieuwe plek. In de tussentijd is café Teatro geopend. Nu staat het pand weer te huur, maar echt haast is er nog niet volgens eigenaar Omar Waseq.

Volume

Zo vertelt Waseq dat Teatro inderdaad te huur staat, maar dat ze pas actie willen ondernemen wanneer ze zelf een nieuwe locatie hebben. Echte haast zit er volgens hem dus nog niet achter. De reden voor de verhuizing is onder andere omdat zij graag meer geluid willen kunnen maken. Op dit moment mag dat op de locatie op de Oudegracht niet. Mocht een geïnteresseerde zich melden, ‘kunnen we overwegen om te vertrekken’, aldus de eigenaar.

Café Teatro is geopend nadat het Filmcafé in 2021 haar deuren moest sluiten vanwege een brand in het CAB-gebouw. Op de Oudegracht zijn voorstellingen en er kan geborreld of gedanst worden. Wat de plannen voor een potentiële nieuwe locatie zijn, wil Waseq nog niet vertellen.